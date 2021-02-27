Большунов: «На финишном спуске появились слезы»

Российский лыжник Александр Большунов после победы в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе прокомментировал свою победу.

«Спасибо за поздравления. Сегодня я понимал, что могу убежать и выиграть, — отметил Бльшунов в эфире «Матч ТВ». — Даже на разминке понимал, что можно не разминаться, а просто начинать гонку и делать свою работу.

На последнем подъеме бежал и при каждом движении говорил себе, что должен стать чемпионом мира.

Когда выкатывался на финишный спуск, появились слезы, потому что понимал, что вот она победа.

Я все время контролировал гонку. Главным было отцепить Клебо, чтобы на финише было попроще. Я смог это сделать. Дальше главное было быть рядом, чтобы на финишном подъеме сделать все, что могу".

ЧМ по лыжным видам спорта: Большунов выиграл скиатлон! Как это было