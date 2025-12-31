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Лыжные гонки

Большунов может выступить на этапе Кубка России в Казани

Сергей Ярошенко

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов может восстановиться к этапу Кубка России в Казани, сообщает тренер спортсмена Юрий Бородавко.

Ранее Большунов пропустил этап в Кирово-Чепецке из-за болезни.

«Следующий официальный старт — этап Кубка России в Казани 15 января. Я думаю, что к тому времени он выздоровеет и наберет оптимальную форму», — цитирует Бородавко ТАСС.

Этап Кубка России в Казани стартует 15 января гонками свободным стилем, 17 января пройдут спринты, а 18 января — скиатлон.

Источник: ТАСС
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Александр Большунов
Юрий Бородавко
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