Большунов может выступить на этапе Кубка России в Казани

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов может восстановиться к этапу Кубка России в Казани, сообщает тренер спортсмена Юрий Бородавко.

Ранее Большунов пропустил этап в Кирово-Чепецке из-за болезни.

«Следующий официальный старт — этап Кубка России в Казани 15 января. Я думаю, что к тому времени он выздоровеет и наберет оптимальную форму», — цитирует Бородавко ТАСС.

Этап Кубка России в Казани стартует 15 января гонками свободным стилем, 17 января пройдут спринты, а 18 января — скиатлон.