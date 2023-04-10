Лыжные гонки
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Игры
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 15:54

Большунов может принять участие в лыжных соревнованиях в Апатитах

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Юрий Бородавко, личный тренер трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, заявил, что лыжник может выступить 12 апреля на всероссийских соревнованиях в Апатитах.

«12 апреля Александр может принять участие в соревнованиях в Апатитах. В этот день он вылетает в Москву. Если Большунов будет успевать по времени, то выйдет на старт», — приводит ТАСС слова Бородавко.

В рамках всероссийских соревнований в Апатитах пройдет мужская гонка на 10 км свободным стилем и женская — на 5 км. 16 апреля в Магадане состоится «Большая лыжня Вяльбе», в которой Большунов планирует принять участие.

Источник: https://tass.ru/sport/17488681
Александр Большунов
0
Читайте также
«Ливерпуль» прервал 7-матчевую победную серию «Арсенала» в чемпионате Англии
Акинфеев — это верность и уважение. Рабинер — об уникальном пути легенды ЦСКА
На Украине потребовали от Зеленского начать демобилизацию
Замглавы ЦБ РФ Заботкин назвал причину снижения курса рубля
СМИ сообщили о панике среди украинцев из-за ускорившейся мобилизации
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тихонов — о переписке Большунова с норвежцем: «Мой совет: не езди. Расценят, будто ты пошел на поклон»
Новости
RSS RSS
Все новости