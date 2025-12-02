Большунов извинился за инцидент с Бакуровым: «В будущем такого поведения вы от меня не увидите»

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал инцидент с Александром Бакуровым во время полуфинала спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске.

Спортсмен выложил обращение в своем Telegram-канале.

«Хотелось обратиться по ситуации, кто неравнодушен и не согласен. Я сожалею о произошедшем инциденте на финише этапа Кубка России по лыжам и считаю, что поступил неправильно, толкнув соперника плечом. В будущем такого поведения вы от меня не увидите, и я надеюсь, что это послужит примером для подрастающего поколения, как не нужно поступать и делать после финиша.

В данной ситуации нужно было финишировать и спокойно поговорить с судьями, и возможно после уже со спортсменами. Послушав, почему он так поступил на дистанции, без оскорблений, которые также были в мой адрес от Бакурова, я признаю, что поступил неправильно, толкнул соперника. В моих намерениях не было желания нанести травму и что-то подобное. Хотелось подъехать на лыжах и поговорить о инцидентах, которые произошли на трассе, но на эмоциях подъезд к спортсмену оказался быстрым. В будущем не позволю себе и советую другим спортсменам так не делать. Если на дистанции случаются какие-то моменты, то их должны разбирать судьи и технические делегаты.

Что касается моментов, после которых я совершил подъезд к спортсмену по ходу спринтерской гонки, их было как минимум три. На подъеме, когда Бакуров специально закрывал, а один раз целенаправленно прыгнул, не стал ускоряться и поехал тем же темпом. И третий раз это произошло на повороте перед финишем, за который все взялись и только его взяли в объектив. Я понимал, что в спринте на дистанции 1400 метров возможно один или как максимум два раза помешать, но, если больше, то это, наверное, перебор. Если Бакуров так не считает, то пускай это останется у него на совести

Для меня было странным видеть видео Бакурова, прыгающего на одной ноге по лестнице. И после, его спокойно идущего без хромоты, но уже без видео. И также я был удивлен, когда после инцидента ко мне подбегают взрослые, дети сделать фото, которые разделяют со мной эту травлю, которую разожгли журналисты и все вокруг, кто очень сильно любит хайп. От Губерниева до Романова, от Левкова до Панжинского, за что им тоже большое спасибо. А если честно, то любой конфликт решается с глазу на глаз, что я бы хотел сделать, но эмоции с моей стороны и мат в мою сторону от Бакурова привели к толчку и нам не дали уладить конфликт здесь и сейчас. А после, конечно, начался цирк с камерами. И почему все сейчас хотят, чтобы это было сделано специально на камеру и под запись? Вот я не любитель пиариться и делать какие-то видео ради хайпа и пиара, а кто-то ради этого готов сыграть какую-то роль.

Что касается извинения, то я, конечно, сходил в церковь, попросил прощения и покаялся перед Богом. Спасибо ФосАгро и комплексу Тирова, что они дозволяют, чтобы у данного комплекса был храм. Ведь все ситуации и препятствия, данные нам Богом, не просто так даются. Теперь я больше узнал людей, которые вроде бы были близки, и ты для них был открыт. Но на самом деле людей и болельщиков, которые поддерживают и оценивают ситуацию трезво, намного больше. Из любой ситуации есть выход, нужно сделать правильные выводы, признать, что был в этом эпизоде неправ, и нужно, конечно, стать на голову сильнее и не доводить таких спорных моментов, ведь лучше выложиться на максимум на лыжне, чем приехать и кого-то винить, что кто-то помешал», — сказал Большунов в видео.

На заключительном повороте гонки Большунов упал во время борьбы с Бакуровым и финишировал последним с отставанием в 12,55 секунды от лидера забега Сергея Ардашева. После финиша Большунов подъехал к Бакурову, который стоял облокотившись на рекламный баннер, и толкнул его, тот упал. Позднее Бакуров покинул трассу, держась за ногу.

Позднее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что 2 декабря состоится экстренное заседание президиума ФЛГР, где будет рассмотрен инцидент.