Большунов избежал травмы при падении на «Ски туре»

Российский лыжник Александр Большунов избежал травмы при падении в полуфинале спринта на «Ски туре». Большунов упал при перестроении на финишной прямой и не вышел в финал.

— Не переживайте, у Саши все в порядке, — цитирует ТАСС главу ФЛГР Елену Вяльбе.

Большунов сохранил лидерство в общем зачете, на 34 секунды опережая Поля Гольберга. Последним этапом «Ски тура» станет завтрашняя гонка преследования.