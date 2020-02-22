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Большунов избежал травмы при падении на «Ски туре»

18:44

Российский лыжник Александр Большунов избежал травмы при падении в полуфинале спринта на «Ски туре». Большунов упал при перестроении на финишной прямой и не вышел в финал.

— Не переживайте, у Саши все в порядке, — цитирует ТАСС главу ФЛГР Елену Вяльбе.

Большунов сохранил лидерство в общем зачете, на 34 секунды опережая Поля Гольберга. Последним этапом «Ски тура» станет завтрашняя гонка преследования.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7820823

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