Большунов избежал травмы при падении на «Ски туре»
18:44
Российский лыжник Александр Большунов избежал травмы при падении в полуфинале спринта на «Ски туре». Большунов упал при перестроении на финишной прямой и не вышел в финал.
— Не переживайте, у Саши все в порядке, — цитирует ТАСС главу ФЛГР Елену Вяльбе.
Большунов сохранил лидерство в общем зачете, на 34 секунды опережая Поля Гольберга. Последним этапом «Ски тура» станет завтрашняя гонка преследования.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...