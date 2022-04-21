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Сегодня, 15:13

Большунов из-за плановой операции пропустит вручение олимпийцам госнаград

Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что Александр Большунов не сможет присутствовать на церемонии вручения олимпийцам госнаград.

«У Саши ранее была запланирована операция, поэтому у него нет возможности присутствовать на церемонии награждения олимпийцев госнаградами», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Встреча президента России Владимира Путина с олимпийцами и церемония награждения их государственными наградами запланированы на 26 апреля. Изначально она должна была пройти 6 апреля, но была перенесена.

Большунов на Олимпийских играх в Пекине выиграл золото в скиатлоне, эстафете и масс-старте, серебро на дистанции 15 км классикой и бронзу в командном спринте.

По итогам Кубка мира-2021/22 россиянин в личном зачете занял второе место (878 очков). Лидером стал норвежец Йоханнес Клебо, у которого на счету 1375 очков.

Напомним, что сборная России на Олимпиаде-2022 в Пекине завоевала 32 медали.

Источник: https://tass.ru/sport/14437917
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Елена Вяльбе
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