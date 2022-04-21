Большунов из-за плановой операции пропустит вручение олимпийцам госнаград

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что Александр Большунов не сможет присутствовать на церемонии вручения олимпийцам госнаград.

«У Саши ранее была запланирована операция, поэтому у него нет возможности присутствовать на церемонии награждения олимпийцев госнаградами», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Встреча президента России Владимира Путина с олимпийцами и церемония награждения их государственными наградами запланированы на 26 апреля. Изначально она должна была пройти 6 апреля, но была перенесена.

Большунов на Олимпийских играх в Пекине выиграл золото в скиатлоне, эстафете и масс-старте, серебро на дистанции 15 км классикой и бронзу в командном спринте.

По итогам Кубка мира-2021/22 россиянин в личном зачете занял второе место (878 очков). Лидером стал норвежец Йоханнес Клебо, у которого на счету 1375 очков.

Напомним, что сборная России на Олимпиаде-2022 в Пекине завоевала 32 медали.