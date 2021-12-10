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Большунов и Степанова вошли в состав сборной России на этап Кубка мира в Давосе

11:56
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Стал известен состав сборной России на этап Кубка мира в Давосе, информирует сайт ФЛГР. Соревнования пройдут с 11 по 12 декабря.

Составы команды на спринтерский этап свободным стилем у мужчин выглядит так: Большунов Александр, Терентьев Александр, Ретивых Глеб, Якимушкин Иван, Филимонов Денис, Мальцев Артём, Устюгов Сергей, Ларьков Андрей.

Женщины: Непряева Наталья, Сорина Татьяна, Ступак Юлия, Мацокина Христина, Фалеева Анастасия, Степанова Вероника, Васильева Лилия

Состав на дистанционную гонку 10/15 км свободным стилем у мужчин: Большунов Александр, Червоткин Алексей, Устюгов Сергей, Якимушкин Иван, Мальцев Артем, Спицов Денис, Мельнично Андрей, Ларьков Андрей.

Женщины: Непряева Наталья, Сорина Татьяна, Ступак Юлия, Крупицкая Евгения, Рыгалина Анастасия, Степанова Вероника, Васильева Лилия.

Дополнительная информация:

http://www.flgr.ru/news/5675.html

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Роман Шишов все материалы автора
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