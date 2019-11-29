Большунов и Семиков вышли в полуфинал спринта в Руке

Россияне Александр Большунов и Илья Семиков вышли в полуфинал спринта классикой на этапе Кубка мира в финской Руке.

Большунов в своем забеге уступил только норвежцу Паалу Голбергу, а Илья Семиков стал третьим в своей шестерке, но прошел в 1/2 финала как лаки-лузер.

Еще два представителя России — Артем Мальцев и Глеб Ретивых — не пробились в следующую стадию.

Большунов и Семиков бегут в одном полуфинале.