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Большунов и Семиков вышли в полуфинал спринта в Руке

15:35
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Россияне Александр Большунов и Илья Семиков вышли в полуфинал спринта классикой на этапе Кубка мира в финской Руке.

Большунов в своем забеге уступил только норвежцу Паалу Голбергу, а Илья Семиков стал третьим в своей шестерке, но прошел в 1/2 финала как лаки-лузер.

Еще два представителя России — Артем Мальцев и Глеб Ретивых — не пробились в следующую стадию.

Большунов и Семиков бегут в одном полуфинале.

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