Большунов и Ретивых выступят в городском спринте в Драммене

Стал известен состав мужской и женской сборной России на городской спринт классическим стилем, который пройдет сегодня на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия), информирует сайт Федерации лыжных гонок России.

В мужском спринте выступят Александр Большунов, Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Андрей Краснов, Андрей Собакарев и Сергей Ардашев.

В женском спринте Россию представят Наталья Матвеева, Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Татьяна Алешина, Евгения Шаповалова и Христина Мацокина.

Финал спринтерских гонок запланирован на 15.15 по московскому времении.