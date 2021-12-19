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Большунов и Ретивых выиграли второй полуфинал командного спринта на Кубке мира в Дрездене и прошли в финал

13:32
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Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых вышли в финал командного спринта на этапе Кубка мира в Дрездене.

Спортсмены выиграли вторую полуфинальную гонку, пробежав 7,8 километра за 14 минут и 23,44 секунды.

Финал командного спринта у мужчин состоится сегодня, 19 декабря, начало — в 14.30 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора
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