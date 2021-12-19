Большунов и Ретивых выиграли второй полуфинал командного спринта на Кубке мира в Дрездене и прошли в финал
13:32
Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых вышли в финал командного спринта на этапе Кубка мира в Дрездене.
Спортсмены выиграли вторую полуфинальную гонку, пробежав 7,8 километра за 14 минут и 23,44 секунды.
Финал командного спринта у мужчин состоится сегодня, 19 декабря, начало — в 14.30 (мск).
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю