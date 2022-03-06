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Сегодня, 12:22

Большунов и Непряева вышли на старт Деминского лыжного марафона

Иван Торопцев
Корреспондент

Более 4 тысяч человек принимают участие в Деминском лыжном марафоне, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

На старт 50-километровой гонки вышли трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, а также олимпийские чемпионы Наталья Непряева, Алексей Червоткин и Татьяна Сорина.

Также в гонке принял участие биатлонист Карим Халили.

Деминский лыжный марафон проходит в центре лыжного спорта «Демино». Впервые гонка состоялась в 2007 году, с 2012 года марафон входит в международную серию Worldloppet.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220306/lyzhniki-1776897679.html
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Наталья Непряева
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