Большунов и Непряева вышли на старт Деминского лыжного марафона
Более 4 тысяч человек принимают участие в Деминском лыжном марафоне, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мероприятия.
На старт 50-километровой гонки вышли трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, а также олимпийские чемпионы Наталья Непряева, Алексей Червоткин и Татьяна Сорина.
Также в гонке принял участие биатлонист Карим Халили.
Деминский лыжный марафон проходит в центре лыжного спорта «Демино». Впервые гонка состоялась в 2007 году, с 2012 года марафон входит в международную серию Worldloppet.
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