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Сегодня, 13:36

Большунов и Непряева получат по 200 тысяч рублей за победу в Деминском лыжном марафоне

Анна Горшкова
Корреспондент

Стало известно, сколько получат Александр Большунов и Наталья Непряева за победу в Деминском лыжном марафоне.

По информации ТАСС, спортсмены получат по 200 тысяч рублей. Призовой фонд турнира составил 1 миллион рублей.

Помимо Большунова и Непряевой, в марафоне участвовали Алексей Червоткин, Карим Халили (биатлонист), Анастасия Рыгалина, Глеб Ретивых и Татьяна Сорина.

Деминский марафон состоялся в воскресенье, 6 марта. На старт гонки вышло более 4 тысяч человек.

Соревнование проходит в центре лыжного спорта «Демино». Впервые гонка состоялась в 2007 году, с 2012 года марафон входит в международную серию Worldloppet.

Источник: https://tass.ru/sport/13985869
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Наталья Непряева
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