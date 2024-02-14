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14 февраля, 11:20

Большунов и Коростелев выиграли командный спринт на Спартакиаде 2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Большунов.
Александр Большунов.
Фото ФЛГР

Российские лыжники Александр Большунов и Савелий Коростелев, представляющие Архангельскую область, стали победителями командного спринта свободным стилем на Спартакиаде 2024 в Тюмени.

Спортсмены преодолели дистанцию за 17 минут 9,6 секунды. Второе место заняли Константин Тиунов и Егор Митрошин (Москва-2), отставшие на 4,6 секунды. Третьими финишировали Сергей Ардашев и Иван Горбунов (Татарстан-1) с отставанием 5,2 секунды.

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская спартакиада 2024. Тюмень

Мужчины

Командный спринт

1. Савелий Коростелев и Александр Большунов (Архангельская область) — 17.9,6

2. Константин Тиунов и Егор Митрошин (Москва-2) — +4,6

3. Сергей Ардашев и Иван Горбунов (Татарстан-1) — +5,2

4. Евгений Кудрявцев и Андрей Краснов (Санкт-Петербург-1) — +13,38

5. Дмитрий Жуль и Павел Соловьев (Красноярский-1) — +13,84

6. Сергей Волков и Сергей Забалуев (Татарстан-2) — +13,87

Всероссийская Спартакиада 2024
Александр Большунов
Савелий Коростелев
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