Большунов и Коростелев выиграли командный спринт на Спартакиаде 2024
Российские лыжники Александр Большунов и Савелий Коростелев, представляющие Архангельскую область, стали победителями командного спринта свободным стилем на Спартакиаде 2024 в Тюмени.
Спортсмены преодолели дистанцию за 17 минут 9,6 секунды. Второе место заняли Константин Тиунов и Егор Митрошин (Москва-2), отставшие на 4,6 секунды. Третьими финишировали Сергей Ардашев и Иван Горбунов (Татарстан-1) с отставанием 5,2 секунды.
Всероссийская спартакиада 2024. Тюмень
Мужчины
Командный спринт
1. Савелий Коростелев и Александр Большунов (Архангельская область) — 17.9,6
2. Константин Тиунов и Егор Митрошин (Москва-2) — +4,6
3. Сергей Ардашев и Иван Горбунов (Татарстан-1) — +5,2
4. Евгений Кудрявцев и Андрей Краснов (Санкт-Петербург-1) — +13,38
5. Дмитрий Жуль и Павел Соловьев (Красноярский-1) — +13,84
6. Сергей Волков и Сергей Забалуев (Татарстан-2) — +13,87