Большунов и Клебо получили стартовые номера на индивидуальную гонку в Фалуне

Российский лыжник Александр Большунов и норвежец Йоханнес Клебо выступят в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в шведском Фалуне, сообщает официальный сайт Международной федерации лыжных гонок.

24-летний россиянин отправится на трассу под 41-м стартовым номером. Помимо Большунова, Россию представят Андрей Ларьков (№34), Сергей Устюгов (№36), Иван Якимушкин (№43), Евгений Белов (№45), Денис Спицов (№47), Алексей Червоткин (№49), Артем Мальцев (№51).

Под 39-м номером отправится на трассу норвежец Йоханнес Клебо, пропустивший большую часть сезона из-за боязни заразиться коронавирусом во время соревнований.

Спортсмены преодолеют 15 км свободным стилем. Старт гонки — в 13.15 (мск).