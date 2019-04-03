Большунов и Белорукова выиграли командные спринты на чемпионате России

Сборная Республики Коми выиграла командный спринт на чемпионате России в Кононовской (Архангельская область). В ее составе выступали Ольга Царева и двукратный призер Олимпиады-2018 Юлия Белорукова.

У мужчин первенствовала Тюменская область, которую представляли Андрей Парфенов и четырехкратный призер Игр Александр Большунов.

Кононовская (Архангельская область)

Чемпионат России

Женщины

Командный спринт (С)

1. Республика Коми-1 (Ольга Царева, Юлия Белорукова) - 21.30,2

2. Московская область (Кристина Кускова, Наталья Непряева) - отставание 1,9

3. Москва-1 (Нина Дуботолкина, Наталья Матвеева) - 2,5

Мужчины

Командный спринт (С)

1. Тюменская область-1 (Андрей Парфенов, Александр Большунов) - 18.52,0

2. Тюменская область-2 (Денис Спицов, Иван Якимушкин) - отставание 8,1

3. Красноярский край (Иван Горбунов, Андрей Мельниченко) - 13,6