Большунов и Белорукова выиграли командные спринты на чемпионате России

Сборная Республики Коми выиграла командный спринт на чемпионате России в Кононовской (Архангельская область). В ее составе выступали Ольга Царева и двукратный призер Олимпиады-2018 Юлия Белорукова.
У мужчин первенствовала Тюменская область, которую представляли Андрей Парфенов и четырехкратный призер Игр Александр Большунов.
Кононовская (Архангельская область)
Чемпионат России
Женщины
Командный спринт (С)
1. Республика Коми-1 (Ольга Царева, Юлия Белорукова) - 21.30,2
2. Московская область (Кристина Кускова, Наталья Непряева) - отставание 1,9
3. Москва-1 (Нина Дуботолкина, Наталья Матвеева) - 2,5
Мужчины
Командный спринт (С)
1. Тюменская область-1 (Андрей Парфенов, Александр Большунов) - 18.52,0
2. Тюменская область-2 (Денис Спицов, Иван Якимушкин) - отставание 8,1
3. Красноярский край (Иван Горбунов, Андрей Мельниченко) - 13,6