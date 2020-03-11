Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира после снятия норвежцев с североамериканских этапов

Российский лыжник Александр Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира. Это стало известно после отказа сборной Норвегии выступать на североамериканских этапах Кубка мира по лыжным гонкам в Канаде и США.

Россиянин был лидером рейтинга и мог завоевать Большой Хрустальный глобус с ближайшей гонке, а теоретические шансы обойти его были лишь у Йоханнеса Клебо. Норвежцы приняли решение отказаться от участия в этапах в Северной Америке из-за распространения коронавируса.

Таким образом, Большунов досрочно выиграл Кубок мира. Это первый подобный успех российских лыжников. В советской истории лучшими становились только два спортсмена — Александр Завьялов (в 1981-м и 1983 году) и Владимир Смирнов (в сезоне-1990/91).

Кубок мира-2019/2020. Мужчины. Общий зачет

1. Александр Большунов (Россия) — 2221

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1726

3. Пол Голберг (Норвегия) — 1311

4. Симен Крюгер (Норвегия) — 1262

5. Шур Рете (Норвегия) — 1257

6. Иво Нисканен (Финляндия) — 1221...

8. Сергей Устюгов (Россия) — 908...