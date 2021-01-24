Пользователи Twitter осудили поведение Александра Большунова в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти. Российский лыжник в конце гонки замахнулся и ударил палкой закрывшего ему траекторию финна Йони Мяки, а после финиша врезался в соперника и повалил его на снег.

Zeb_Habs: «Большунов своим действием хуже других. Сперва ударить Мяки, затем повалить финского лыжника хоккейным приемом после финиша».

Errikaa__: «Мяки был все время впереди Большунова, и Мяки первым пересек линию. Позорное поведение Большунова: дважды толкнуть палкой и врезаться после финиша. Действия должны быть наказаны дисквалификацией».

LosBrolin: «Какого черта, Большунов?!»

midwintersof: «Не думаю, что Мяки поступил правильно, но то, что Большунов врезался в него таким образом, это еще хуже».

RaunoPiiroinen: «Уважаемый арбитр, Большунова нужно дисквалифицировать до лета».

jaritsihvonen: «Большунова нужно отстранить от чемпионата мира».