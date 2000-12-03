Биатлон. Кубок мира. Чехи побеждают в эстафете, россияне вновь без медалей

После впечатляющего выступления представителей Чехии в двух индивидуальных гонках, именно им отводилась роль главных фаворитов. Чешские биатлонисты не обманули общих ожиданий. Захватив лидерство после первой стрельбы, они до самого финиша ни разу не дали усомниться в своем преимущество, привезя в итоге своим ближайшим преследователям, биатлонистам Украины, 1 минуту 53 секунды. Это первая победа Чехии в эстафете на этапах Кубка мира. Третьей финишную черту пересекла сборная Германии.