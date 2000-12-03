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3 декабря 2000, 14:58

Биатлон. Кубок мира. Чехи побеждают в эстафете, россияне вновь без медалей

Глеб ШАТУНОВСКИЙ
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Биатлон. Кубок мира. Чехи побеждают в эстафете, россияне вновь без медалей
Фото «СЭ»

    Первый этап Кубка мира по биатлону, который прошел в итальянском местечке Антерсельва, сегодня завершила мужская эстафета 4х7,5 километров.

    После впечатляющего выступления представителей Чехии в двух индивидуальных гонках, именно им отводилась роль главных фаворитов. Чешские биатлонисты не обманули общих ожиданий. Захватив лидерство после первой стрельбы, они до самого финиша ни разу не дали усомниться в своем преимущество, привезя в итоге своим ближайшим преследователям, биатлонистам Украины, 1 минуту 53 секунды. Это первая победа Чехии в эстафете на этапах Кубка мира. Третьей финишную черту пересекла сборная Германии.

    Российская сборная выступила неудачно, финишировав лишь на седьмом месте.

    Следующий этап Кубка мира, который первоначально должен был состояться в словенской Поклюке, пройдет на следующей неделе здесь же в Антерсельве.

    Кубок мира. Антерсельва (Италия)

    Мужская эстафета 4х7,5 км

    1. Чехия - 1:27.47,9 (0+8)

    2. Украина - отставание 1.53,8 (0+5)

    3. Германия - 2.03,4 (0+9)

    4. Норвегия - 2.14,3 (6+13)

    5. Белоруссия - 2.26,6 (0+12)

    6. Италия - 2.47,8 (1+12)

    7. РОССИЯ - 3.28,4 (2+7).

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