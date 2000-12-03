Биатлон. Кубок мира. Чехи побеждают в эстафете, россияне вновь без медалей
Первый этап Кубка мира по биатлону, который прошел в итальянском местечке Антерсельва, сегодня завершила мужская эстафета 4х7,5 километров.
После впечатляющего выступления представителей Чехии в двух индивидуальных гонках, именно им отводилась роль главных фаворитов. Чешские биатлонисты не обманули общих ожиданий. Захватив лидерство после первой стрельбы, они до самого финиша ни разу не дали усомниться в своем преимущество, привезя в итоге своим ближайшим преследователям, биатлонистам Украины, 1 минуту 53 секунды. Это первая победа Чехии в эстафете на этапах Кубка мира. Третьей финишную черту пересекла сборная Германии.
Российская сборная выступила неудачно, финишировав лишь на седьмом месте.
Следующий этап Кубка мира, который первоначально должен был состояться в словенской Поклюке, пройдет на следующей неделе здесь же в Антерсельве.
Кубок мира. Антерсельва (Италия)
Мужская эстафета 4х7,5 км
1. Чехия - 1:27.47,9 (0+8)
2. Украина - отставание 1.53,8 (0+5)
3. Германия - 2.03,4 (0+9)
4. Норвегия - 2.14,3 (6+13)
5. Белоруссия - 2.26,6 (0+12)
6. Италия - 2.47,8 (1+12)
7. РОССИЯ - 3.28,4 (2+7).