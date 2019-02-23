17:33 | Лыжные гонки

Без Устюгова. Стали известны составы сборной России на командные спринты на чемпионате мира

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Федерация лыжных гонок России объявила составы на командные спринты на чемпионате мира в астрийском Зефельде. В воскресенье, 24 февраля, в гонках примут участие:

Мужчины: Глеб Ретивых и Александр Большунов

Женщины: Наталья Непряева и Юлия Белорукова

Чемпионат мира в Зефельде продлится до 3 марта. 

Сегодня лидер мужской сборной России Сергей Устюгов, занявший девятое место в скиатлоне, после завершения гонки заявил, что он хочет уступить Глебу Ретивых место в командном спринте.

Устюгов хочет отказаться от командного спринта в пользу Ретивых

 

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http://www.flgr.ru/news/4670.html

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