Без Устюгова. Стали известны составы сборной России на командные спринты на чемпионате мира

Федерация лыжных гонок России объявила составы на командные спринты на чемпионате мира в астрийском Зефельде. В воскресенье, 24 февраля, в гонках примут участие:
Мужчины: Глеб Ретивых и Александр Большунов
Женщины: Наталья Непряева и Юлия Белорукова
Чемпионат мира в Зефельде продлится до 3 марта.
Сегодня лидер мужской сборной России Сергей Устюгов, занявший девятое место в скиатлоне, после завершения гонки заявил, что он хочет уступить Глебу Ретивых место в командном спринте.
Устюгов хочет отказаться от командного спринта в пользу Ретивых
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