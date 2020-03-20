Лучший лыжник этого сезона, обладатель Большого хрустального глобуса Александр Большунов стал гостем «СЭ». В большом интервью он подвел итоги сезона и рассказал о планах на следующий.

— Очевидно, что в следующем сезоне вы хотели выиграть золото чемпионата мира.

— Есть такое желание. Только нужно потренироваться.

— А как насчет Малого хрустального глобуса в зачете спринтерских гонок? Такая цель есть?

— Было бы круто. У меня есть такое желание. Хотелось бы хотя бы чуть-чуть прибавить. Хотя бы метров 5 на финишной прямой. Этого уже будет практически достаточно. Это уже будет около Клебо. (Наталья Марьянчик, Владимир Иванов)

Полное интервью читайте в «СЭ» в ближайшее время.