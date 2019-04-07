Бессмертных считает, что концовка сезона ему не удалась из-за травмы

Травма помешала российскому лыжнику Александру Бессмертных показать хорошие результаты в концовке сезона. Также он отметил, что сезон был эмоциональным и насыщенным. Лыжник сообщил, что сейчас его ждут отдых и восстановление.

В прошедшем сезоне 32-летний Бессмертных занял 46-е место в общем зачете Кубка мира - 2018/19, набрав 139 очков. На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде он завоевал две серебряные медали в гонке на 15 километров и в эстафете. Затем на этапе Кубка мира в Осло Бессмертных не смог финишировать в гонке на 50 километров свободным стилем.

- За чемпионат мира всей нашей огромной команде (сервису, врачам, тренерам) - низкий поклон, - цитирует ТАСС Бессмертных. - Концовка сезона не получилась из-за травмы, но, надеюсь, она не будет меня беспокоить больше. Первый раз за много лет до нового года я проехал практически все старты в России и не капли не жалею об этом. Спасибо всему тренерскому составу, который верил в меня и дал мне шанс проявить себя на этапе Кубка мира в Отепя.