19:05 | Лыжные гонки

Бессмертных принес России первую медаль на дистанции 15 километров

27 февраля. Зефельд. Александр Бессмертных. Фото AFP
27 февраля. Зефельд. Александр Бессмертных. Фото AFP
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Александр Бессмертных стал первым лыжником в российской истории, сумевшим выиграть медаль в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате мира. В последний раз отечественный спортсмен поднимался на пьедестал мирового первенства в этой дисциплине 28 лет назад – бронзу на турнире в Валь-ди-Фиемме взял Владимир Смирнов. Эта награда, кстати, осталась единственной для наших лыжников в коньковых гонках. Никогда в истории спортсмены из СССР и России не брали в этой дисциплине золота, а от повторения лучшего результата (серебро и бронза на ЧМ-1958) нашу команду отделили 2,4 секунды, которые Андрей Ларьков проиграл в борьбе за третье место финну Иво Нисканену.

Отечественные призеры чемпионата мира в гонках на 15 км

Год

Город

Стиль

Лыжник

Место

1958

Лахти

К

Павел Колчин

2-е

1958

Лахти

К

Анатолий Шелюхин

3-е

1970

Высокие Татры

К

Федор Симашев

3-е

1974

Фалун

К

Василий Рочев

3-е

1978

Лахти

К

Евгений Беляев

2-е

1982

Осло

К

Александр Завьялов

2-е

1987

Оберстдорф

К

Михаил Девятьяров

3-е

1991

Валь-ди-Фиемме

С

Владимир Смирнов

3-е

2019

Зефельд

К

Александр Бессмертных

2-е

С 1993 по 1999 год гонка индивидуальная гонка на 15 километров отсутствовала в программе чемпионатов мира, а на "десятке" медаль выигрывал Алексей Прокуроров, ставший вторым Троннхейме-1997. С 2001 года россияне семь раз попадали в топ-10, причем Станислав Волженцев и Александр Бессмертных, как и Ларьков в среду, останавливались в шаге от медалей.

Лучшие результаты российских лыжников в гонках на 15 км на чемпионатах мира

Год

Город

Стиль

Лыжник

Место

2019

Зефельд

К

Александр Бессмертных

2-е

2011

Холменколлен

К

Станислав Волженцев

4-е

2017

Лахти

К

Александр Бессмертных

4-е

2019

Зеефельд

К

Андрей Ларьков

4-е

2007

Саппоро

С

Александр Легков

5-е

2017

Лахти

К

Андрей Ларьков

5-е

2019

Зеефельд

К

Александр Большунов

8-е

2003

Валь-ди-Фиемме

К

Виталий Денисов

9-е

Отставание Бессмертных в борьбе за золото оказалось минимальным за последние 40 лет, когда поляк Йозеф Лущек опередил Евгения Беляева на 2,3 секунды. Сундбю, кстати, не только выиграл первое личное золотое мировых первенств (ранее было две победы в эстафетах), но и в третий раз кряду попал в число призеров классической разделки. В 2011 году норвежец был третьим, а два года назад – вторым.

Случаи, когда чемпион на дистанции 15 километров опережал ближайшего преследователя менее чем на 10 секунд

Год

Город

Победитель

Второе место

Отставание

1974

Фалун

Магне Мюрме Норвегия

Герхард Гриммер ГДР

0,9

1978

Лахти

Йозеф Лущек Польша

Евгений Беляев СССР

2,3

2019

Зеефельд

Мартин Йонсруд Сундбю Норвегия

Александр Бессмертных Россия

2,9

1989

Лахти

Харви Кирвисниеми Финляндия

Пал Гюннар Миккельпласс Норвегия

3,3

2009

Либерец

Андрус Веерпалу Эстония

Лукаш Бауэр Германия

6,3

2015

Оберстдорф

Марко Альбарелло Италия

Томас Вассберг Швеция

6,8

2003

Валь-ди-Фиемме

Аксель Тайхманн Германия

Яак Маэ Эстония

6,9

1982

Хольменколлен

Уддвар Бро Норвегия

Александр Завьялов СССР

9,6

(Кирилл Бурдаков)

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