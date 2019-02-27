Бессмертных принес России первую медаль на дистанции 15 километров

Александр Бессмертных стал первым лыжником в российской истории, сумевшим выиграть медаль в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате мира. В последний раз отечественный спортсмен поднимался на пьедестал мирового первенства в этой дисциплине 28 лет назад – бронзу на турнире в Валь-ди-Фиемме взял Владимир Смирнов. Эта награда, кстати, осталась единственной для наших лыжников в коньковых гонках. Никогда в истории спортсмены из СССР и России не брали в этой дисциплине золота, а от повторения лучшего результата (серебро и бронза на ЧМ-1958) нашу команду отделили 2,4 секунды, которые Андрей Ларьков проиграл в борьбе за третье место финну Иво Нисканену.
Отечественные призеры чемпионата мира в гонках на 15 км
|
Год
|
Город
|
Стиль
|
Лыжник
|
Место
|
1958
|
Лахти
|
К
|
Павел Колчин
|
2-е
|
1958
|
Лахти
|
К
|
Анатолий Шелюхин
|
3-е
|
1970
|
Высокие Татры
|
К
|
Федор Симашев
|
3-е
|
1974
|
Фалун
|
К
|
Василий Рочев
|
3-е
|
1978
|
Лахти
|
К
|
Евгений Беляев
|
2-е
|
1982
|
Осло
|
К
|
Александр Завьялов
|
2-е
|
1987
|
Оберстдорф
|
К
|
Михаил Девятьяров
|
3-е
|
1991
|
Валь-ди-Фиемме
|
С
|
Владимир Смирнов
|
3-е
|
2019
|
Зефельд
|
К
|
Александр Бессмертных
|
2-е
С 1993 по 1999 год гонка индивидуальная гонка на 15 километров отсутствовала в программе чемпионатов мира, а на "десятке" медаль выигрывал Алексей Прокуроров, ставший вторым Троннхейме-1997. С 2001 года россияне семь раз попадали в топ-10, причем Станислав Волженцев и Александр Бессмертных, как и Ларьков в среду, останавливались в шаге от медалей.
Лучшие результаты российских лыжников в гонках на 15 км на чемпионатах мира
|
Год
|
Город
|
Стиль
|
Лыжник
|
Место
|
2019
|
Зефельд
|
К
|
Александр Бессмертных
|
2-е
|
2011
|
Холменколлен
|
К
|
Станислав Волженцев
|
4-е
|
2017
|
Лахти
|
К
|
Александр Бессмертных
|
4-е
|
2019
|
Зеефельд
|
К
|
Андрей Ларьков
|
4-е
|
2007
|
Саппоро
|
С
|
Александр Легков
|
5-е
|
2017
|
Лахти
|
К
|
Андрей Ларьков
|
5-е
|
2019
|
Зеефельд
|
К
|
Александр Большунов
|
8-е
|
2003
|
Валь-ди-Фиемме
|
К
|
Виталий Денисов
|
9-е
Отставание Бессмертных в борьбе за золото оказалось минимальным за последние 40 лет, когда поляк Йозеф Лущек опередил Евгения Беляева на 2,3 секунды. Сундбю, кстати, не только выиграл первое личное золотое мировых первенств (ранее было две победы в эстафетах), но и в третий раз кряду попал в число призеров классической разделки. В 2011 году норвежец был третьим, а два года назад – вторым.
Случаи, когда чемпион на дистанции 15 километров опережал ближайшего преследователя менее чем на 10 секунд
|
Год
|
Город
|
Победитель
|
Второе место
|
Отставание
|
1974
|
Фалун
|
Магне Мюрме Норвегия
|
Герхард Гриммер ГДР
|
0,9
|
1978
|
Лахти
|
Йозеф Лущек Польша
|
Евгений Беляев СССР
|
2,3
|
2019
|
Зеефельд
|
Мартин Йонсруд Сундбю Норвегия
|
Александр Бессмертных Россия
|
2,9
|
1989
|
Лахти
|
Харви Кирвисниеми Финляндия
|
Пал Гюннар Миккельпласс Норвегия
|
3,3
|
2009
|
Либерец
|
Андрус Веерпалу Эстония
|
Лукаш Бауэр Германия
|
6,3
|
2015
|
Оберстдорф
|
Марко Альбарелло Италия
|
Томас Вассберг Швеция
|
6,8
|
2003
|
Валь-ди-Фиемме
|
Аксель Тайхманн Германия
|
Яак Маэ Эстония
|
6,9
|
1982
|
Хольменколлен
|
Уддвар Бро Норвегия
|
Александр Завьялов СССР
|
9,6
(Кирилл Бурдаков)