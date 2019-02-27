Бессмертных принес России первую медаль на дистанции 15 километров

Александр Бессмертных стал первым лыжником в российской истории, сумевшим выиграть медаль в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате мира. В последний раз отечественный спортсмен поднимался на пьедестал мирового первенства в этой дисциплине 28 лет назад – бронзу на турнире в Валь-ди-Фиемме взял Владимир Смирнов. Эта награда, кстати, осталась единственной для наших лыжников в коньковых гонках. Никогда в истории спортсмены из СССР и России не брали в этой дисциплине золота, а от повторения лучшего результата (серебро и бронза на ЧМ-1958) нашу команду отделили 2,4 секунды, которые Андрей Ларьков проиграл в борьбе за третье место финну Иво Нисканену.

Отечественные призеры чемпионата мира в гонках на 15 км

Год Город Стиль Лыжник Место 1958 Лахти К Павел Колчин 2-е 1958 Лахти К Анатолий Шелюхин 3-е 1970 Высокие Татры К Федор Симашев 3-е 1974 Фалун К Василий Рочев 3-е 1978 Лахти К Евгений Беляев 2-е 1982 Осло К Александр Завьялов 2-е 1987 Оберстдорф К Михаил Девятьяров 3-е 1991 Валь-ди-Фиемме С Владимир Смирнов 3-е 2019 Зефельд К Александр Бессмертных 2-е

С 1993 по 1999 год гонка индивидуальная гонка на 15 километров отсутствовала в программе чемпионатов мира, а на "десятке" медаль выигрывал Алексей Прокуроров, ставший вторым Троннхейме-1997. С 2001 года россияне семь раз попадали в топ-10, причем Станислав Волженцев и Александр Бессмертных, как и Ларьков в среду, останавливались в шаге от медалей.

Лучшие результаты российских лыжников в гонках на 15 км на чемпионатах мира

Год Город Стиль Лыжник Место 2019 Зефельд К Александр Бессмертных 2-е 2011 Холменколлен К Станислав Волженцев 4-е 2017 Лахти К Александр Бессмертных 4-е 2019 Зеефельд К Андрей Ларьков 4-е 2007 Саппоро С Александр Легков 5-е 2017 Лахти К Андрей Ларьков 5-е 2019 Зеефельд К Александр Большунов 8-е 2003 Валь-ди-Фиемме К Виталий Денисов 9-е

Отставание Бессмертных в борьбе за золото оказалось минимальным за последние 40 лет, когда поляк Йозеф Лущек опередил Евгения Беляева на 2,3 секунды. Сундбю, кстати, не только выиграл первое личное золотое мировых первенств (ранее было две победы в эстафетах), но и в третий раз кряду попал в число призеров классической разделки. В 2011 году норвежец был третьим, а два года назад – вторым.

Случаи, когда чемпион на дистанции 15 километров опережал ближайшего преследователя менее чем на 10 секунд

Год Город Победитель Второе место Отставание 1974 Фалун Магне Мюрме Норвегия Герхард Гриммер ГДР 0,9 1978 Лахти Йозеф Лущек Польша Евгений Беляев СССР 2,3 2019 Зеефельд Мартин Йонсруд Сундбю Норвегия Александр Бессмертных Россия 2,9 1989 Лахти Харви Кирвисниеми Финляндия Пал Гюннар Миккельпласс Норвегия 3,3 2009 Либерец Андрус Веерпалу Эстония Лукаш Бауэр Германия 6,3 2015 Оберстдорф Марко Альбарелло Италия Томас Вассберг Швеция 6,8 2003 Валь-ди-Фиемме Аксель Тайхманн Германия Яак Маэ Эстония 6,9 1982 Хольменколлен Уддвар Бро Норвегия Александр Завьялов СССР 9,6

(Кирилл Бурдаков)