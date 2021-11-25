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Белов пропустит первый этап Кубка мира в Руке

11:51
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Евгений Белов из-за легкого недомогания не будет выступать на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия). По словам тренера сборной России Сергея Турышева, он будет полностью готов ко второму этапу соревнований, которые в начале декабря пройдут в Лиллехаммере (Норвегия).

«У Евгения Белова было легкое недомогание и мы решили не рисковать его здоровьем, пропустить эти соревнования, чтобы не усугубить состояние спортсмена, — цитирует «РИА Новости» Турышев. — Это абсолютно не связано с коронавирусом. Сегодня Евгений уже тренируется и планирует выйти на старт на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере».

Первая гонка в Руке состоится в пятницу, сроки проведения этапа в Лиллехаммере — 3-5 декабря.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211125/belov-1760666721.html

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Роман Шишов все материалы автора
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