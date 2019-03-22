Белов не выступит на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Российский лыжник Евгений Белов заявил, что не выступит на заключительном этапе Кубка мира в канадском Квебеке. 28-летний спортсмен сообщил, что сборная России добиралась до Канады двое суток, его багаж не прилетел вовремя, а затем он приболел.

- Всем доброго времени суток. Сегодня стартует финал Кубка мира по лыжным гонкам в Канадском Квебеке. Я очень хотел показать высокий результат здесь, так как очень люблю мини-туры. Но с самого начала эта поездка в Канаду для меня не задалась. Двое суток наша команда добиралась до Квебека (отменяли и переносили рейсы), потом мой багаж не прилетел вместе со мной я был без вещей и без лыж). Последние два дня я боролся с ОРВИ, вчера делал интервальную работу перед спринтом, в надежде что станет легче, но стало только хуже.

К сожалению, международный сезон в этом году закончился для меня не лучшим образом. Спасибо всем, кто поддерживал и верил в меня. Азарт и мотивация для следующего года только выросли, - написал Белов в своем Инстаграме.

Напомним, бронзовый призер чемпионата мира-2013 Белов занимает 23 место в общем зачете Кубка мира.

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