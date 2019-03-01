Белов и Ларьков оштрафованы за то, что порвали свои бибы на чемпионате мира в Зефельде

Российские лыжники Евгений Белов и Андрей Ларьков были оштрафованы за повреждение своих бибов во время гонок на чемпионате мира, который проходит в австрийском Зефельде. Как сообщает Dagbladet, оба спортсмена заплатили по 250 швейцарских франков.

Белов порвал биб во время скиатлона, а Ларьков - в индивидуальной гонке на 15 километров.

- Я сделал это, потому что биб был мне мал, - приводит слова Ларькова Dagbladet. - Я не мог дышать. Стало немного лучше, когда я его разорвал.

Чемпионат мира продлится до 3 марта.

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