Белов и Ларьков оштрафованы за то, что порвали свои бибы на чемпионате мира в Зефельде

Российские лыжники Евгений Белов и Андрей Ларьков были оштрафованы за повреждение своих бибов во время гонок на чемпионате мира, который проходит в австрийском Зефельде. Как сообщает Dagbladet, оба спортсмена заплатили по 250 швейцарских франков.
Белов порвал биб во время скиатлона, а Ларьков - в индивидуальной гонке на 15 километров.
- Я сделал это, потому что биб был мне мал, - приводит слова Ларькова Dagbladet. - Я не мог дышать. Стало немного лучше, когда я его разорвал.
Чемпионат мира продлится до 3 марта.
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