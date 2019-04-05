Белорукова в составе сборной Коми выиграла женскую эстафету на чемпионате России

Сборная Республики Коми-1 выиграла эстафету 4x5 километров на чемпионате России в Кононовской (Архангельская область). В составе команды выступали: Ольга Царева, Виктория Мелина, Юлия Белорукова и Анастасия Власова.

Наталья Непряева вместе с коллективом Московской области расположились на третьей итоговой строчке.

Лыжные гонки

Кононовская (Архангельская область)

Чемпионат России

Женщины

Эстафета 4 х 5 км

1. Республика Коми-1 (Анастасия Власова, Ольга Царева, Виктория Мелина, Юлия Белорукова) – 55.59,0

2. Татарстан-1 (Светлана Кузнецова, Лариса Рясина, Диляра Сабирзянова, Анна Нечаевская) – отставание 0.03,5

3. Московская область (Габриэлла Калугер, Наталья Непряева, Ольга Яшина, Кристина Кускова) – 0.29,3

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