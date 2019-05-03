Российские лыжники Никита Ступак и Юлия Белорукова сыграли свадьбу в Екатеринбурге, сообщает официальный сайт Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Молодоженов поздравила и президент ФЛГР Елена Вяльбе, опубликовав фото с ним в своем Инстаграме.
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Сегодня, 3 мая 2019 года, в г. Екатеринбург Никита Ступак и Юлия Белорукова сыграли свадьбу! Федерация лыжных гонок России сердечно поздравляет молодожёнов-лыжников с днем свадьбы!
Публикация от ФЛГР (@russianskiteam) 3 Май 2019 в 6:20 PDT
Сегодня, 3 мая 2019 года, в г. Екатеринбург Никита Ступак и Юлия Белорукова сыграли свадьбу! Федерация лыжных гонок России сердечно поздравляет молодожёнов-лыжников с днем свадьбы!
Публикация от ФЛГР (@russianskiteam) 3 Май 2019 в 6:20 PDT
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Поздравляю ребят! ❤️❤️❤️
Публикация от Елена Вяльбе (@elenavalbe) 3 Май 2019 в 7:03 PDT
Поздравляю ребят! ❤️❤️❤️
Публикация от Елена Вяльбе (@elenavalbe) 3 Май 2019 в 7:03 PDT