Российские лыжники Никита Ступак и Юлия Белорукова сыграли свадьбу в Екатеринбурге, сообщает официальный сайт Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Молодоженов поздравила и президент ФЛГР Елена Вяльбе, опубликовав фото с ним в своем Инстаграме.