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Лыжница Баранова: «Первый сезон после отстранения следила за Кубком мира, а сейчас остыла»

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Российская лыжница Алена Баранова прокомментировала отстранение отечественных лыжников от международных соревнований.

«Мне кажется, уже просто все подостыли, если можно так выразиться, к Кубку мира, все уже забыли, наверное, каково это. Кто-то и не помнил, конечно (улыбается). Я уже даже не смотрю Кубок мира по телевизору. Бывают гонки, которые смотришь, когда есть возможность, но так, чтобы специально подгадывать — нет. Первый сезон после отстранения я прям следила, а сейчас остыла. Ты не понимаешь, когда там окажешься, окажешься ли вообще. Думаю, все понимают, что думать, жить мыслями, что ты там — порядком поднадоело, и нужно соревноваться именно здесь и сейчас», — заявила Баранова Sport24.

Россияне не выступают на международных стартах с весны 2022 года по политическим причинам.

Источник: Sport24
Алена Баранова
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