Бакуров пропустит следующий старт на этапе Кубка России

Старший тренер сборной России Егор Сорин сообщил, что получивший травму лыжник Александр Бакуров пропустит следующую гонку на этапе Кубка России в Кировске.

В субботу в полуфинале спринта трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов упал в борьбе с Бакуровым и занял последнее место в забеге. После финиша Большунов подъехал к сопернику, который облокотился на рекламный баннер, и грубо толкнул его в спину. Бакуров упал, а позже покинул трассу, сильно хромая.

«Завтра Саша на старт не выйдет», — приводит ТАСС слова Сорина.

30 ноября на первом этапе Кубка России состоятся мужская и женские гонки с раздельного старта классическим стилем.