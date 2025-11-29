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Лыжные гонки

29 ноября 2025, 19:49

Бакуров пропустит следующий старт на этапе Кубка России

Алина Савинова

Старший тренер сборной России Егор Сорин сообщил, что получивший травму лыжник Александр Бакуров пропустит следующую гонку на этапе Кубка России в Кировске.

В субботу в полуфинале спринта трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов упал в борьбе с Бакуровым и занял последнее место в забеге. После финиша Большунов подъехал к сопернику, который облокотился на рекламный баннер, и грубо толкнул его в спину. Бакуров упал, а позже покинул трассу, сильно хромая.

«Завтра Саша на старт не выйдет», — приводит ТАСС слова Сорина.

30 ноября на первом этапе Кубка России состоятся мужская и женские гонки с раздельного старта классическим стилем.

Александр Большунов толкает Александра Бакурова в&nbsp;спину после финиша.«И это гордость страны?» Большунов напал на соперника после неудачного финиша на Кубке России
Источник: ТАСС
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Александр Бакуров
Егор Сорокин
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