Бабиков: «Я был очень медленным на обоих рубежах, но самое главное, что не промахнулся»

Российский биатлонист Антон Бабиков поделился мнением о победе в спринте на втором этапе Кубка IBU в Шушене.

«В предыдущих гонках у меня были не самые лучшие результаты, — приводит слова спортсмена сайт IBU. — Я не мог найти свою стрельбу, и сегодня для меня целью было стрелять на ноль. Я был очень медленным в стойке и на лежке, но самое главное, что не промахнулся ни разу. На трассе показал хороший ход, за что благодарю команду — мне помогали на каждой части дистанции».

Результат 30-летнего Бабикова в спринтерской гонке — чуть более 24 минут и ни одного промаха. Второе место занял норвежец Филип Фьельд Андерсен (+0.9), а третье — его соотечественник Ховард Богетвейт (+9.8). У обоих было по одному промаху.