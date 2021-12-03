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Бабиков: «Я был очень медленным на обоих рубежах, но самое главное, что не промахнулся»

16:19
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Российский биатлонист Антон Бабиков поделился мнением о победе в спринте на втором этапе Кубка IBU в Шушене.

«В предыдущих гонках у меня были не самые лучшие результаты, — приводит слова спортсмена сайт IBU. — Я не мог найти свою стрельбу, и сегодня для меня целью было стрелять на ноль. Я был очень медленным в стойке и на лежке, но самое главное, что не промахнулся ни разу. На трассе показал хороший ход, за что благодарю команду — мне помогали на каждой части дистанции».

Результат 30-летнего Бабикова в спринтерской гонке — чуть более 24 минут и ни одного промаха. Второе место занял норвежец Филип Фьельд Андерсен (+0.9), а третье — его соотечественник Ховард Богетвейт (+9.8). У обоих было по одному промаху.

Дополнительная информация:

https://www.biathlonworld.com/news/ibu-cup-sjusjoen-sprint/26MytPgeZ0hWtwxdCL7AGH

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Анна Горшкова все материалы автора
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