Астрид Якобсен: "Я была близка к медали. Четвертое место - очень обидное"

Трехкратная чемпионка мира Астрид Якобсен заявила, что разочарована своим выступлением в скиатлоне на чемпионате мира в Зефельде. 32-летняя норвежка заняла 4-е место, проиграв россиянке Наталье Непряевой в борьбе за бронзу.
- Четвертое место - очень обидное, - приводит слова Якобсен NRK. - Я была близка к медали. В то же время я была недостаточна хороша для того, чтобы подняться на подиум. Испытываю явное разочарование.
Напомним, скиатлон выиграла еще одна представительница Норвегии Тереза Йохауг.
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