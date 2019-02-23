Астрид Якобсен: "Я была близка к медали. Четвертое место - очень обидное"

Трехкратная чемпионка мира Астрид Якобсен заявила, что разочарована своим выступлением в скиатлоне на чемпионате мира в Зефельде. 32-летняя норвежка заняла 4-е место, проиграв россиянке Наталье Непряевой в борьбе за бронзу.

- Четвертое место - очень обидное, - приводит слова Якобсен NRK. - Я была близка к медали. В то же время я была недостаточна хороша для того, чтобы подняться на подиум. Испытываю явное разочарование.

Напомним, скиатлон выиграла еще одна представительница Норвегии Тереза Йохауг.

Все о лыжных гонках - здесь