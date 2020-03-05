Российский лыжник Сергей Ардашев завоевал серебряную медаль в масс-старте свободным стилем на 30 км на молодежном чемпионате мира в Обервизентале (Германия). Он отстал на 7,4 секунды от норвежца Харальда Амундсена. Его соотчечественник Ховард Моесби — третий.

Ранее Ардашев выиграл индивидуальную гонку, опередив всех более чем на минуту.

Соревнования завершатся 7 марта.

Лыжные гонки

Обервизенталь (Германия)

Молодежный чемпионат мира

Мужчины

Масс-старт, 30 км (С)

1. Харальд Амундсен (Норвегия) — 1:12.42,0

2. Сергей Ардашев (Россия) — отставание 7,4

3. Ховард Мосеби (Норвегия) — 40,5

15. Владислав Вечканов (Россия) — 3.19,3

28. Иван Горбунов (Россия) — 6.06,1