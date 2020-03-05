Ардашев — второй в масс-старте на молодежном чемпионате мира
15:54
Российский лыжник Сергей Ардашев завоевал серебряную медаль в масс-старте свободным стилем на 30 км на молодежном чемпионате мира в Обервизентале (Германия). Он отстал на 7,4 секунды от норвежца Харальда Амундсена. Его соотчечественник Ховард Моесби — третий.
Ранее Ардашев выиграл индивидуальную гонку, опередив всех более чем на минуту.
Соревнования завершатся 7 марта.
Лыжные гонки
Обервизенталь (Германия)
Молодежный чемпионат мира
Мужчины
Масс-старт, 30 км (С)
1. Харальд Амундсен (Норвегия) — 1:12.42,0
2. Сергей Ардашев (Россия) — отставание 7,4
3. Ховард Мосеби (Норвегия) — 40,5
15. Владислав Вечканов (Россия) — 3.19,3
28. Иван Горбунов (Россия) — 6.06,1