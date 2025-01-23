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Сегодня, 19:01

Ардашев: «Удивился, что Ижевск включили в календарь Кубка России»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Лидер общего зачета Кубка России по лыжным гонкам Сергей Ардашев в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего этапа в Ижевске. 26-летний спортсмен родился в Удмуртии, но сейчас представляет Татарстан.

— Насколько для тебя родная трасса в комплексе Кулаковой? Насколько хорошо ее знаешь?

— Где срезать, точно знаю. Если выиграю, значит, я срезал. (Смеется.) Трасса знакомая. Знаю, где тяжелые места, где полегче.

— Будет ли преимущество на удмуртском земле?

— Все спрашивают про это преимущество. Если взять прошедшие гонки, которые я здесь бегал, даже уже будучи в сборной, то почему-то не получалось здесь особо хорошо выступать.

— В Удмуртии в последние годы не было больших лыжных стартов. Что ты испытал, когда увидел Ижевск в календаре?

— Сначала удивился, что Ижевск включили. Было интересно, что там поменяется. Сейчас был на тренировке, увидел, как стадион сильно изменился. Вся трасса подготовлена идеально. Такого еще не было. Круто, что так получается развиваться.

— Биатлон в последние годы в Ижевске собирает полные трибуны. Как думаешь, на лыжи местные жители пойдут?

— Мое мнение, что пойдут. Думаю, что даже трибуны не хватит, потому что народу будет очень много. Понятно, что биатлон у нас смотрят больше, но и на лыжи приедет достаточно зрителей. Скорее всего, и вдоль трассы будут стоять.

Сергей Ардашев. «Результат покажет, кто больше достоин выступить на Олимпиаде». Интервью лидера наших лыж Сергея Ардашева

Сергей Ардашев
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