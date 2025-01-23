Ардашев: «Результат покажет, кто более достоен поехать на Олимпиаду»

Лидер общего зачета Кубка России по лыжным гонкам Сергей Ардашев в интервью «СЭ» рассказал, как воспринимает разговоры о том, что на Олимпиаду-2026 должен поехать либо Савелий Коростелев, либо Александр Большунов.

— Сейчас ходят рассуждения о том, кого послать на Олимпиаду, если будет только одно место. Часто выбирают между Коростелевым и Большуновым. Тебя не обижает то, что текущего лидера Кубка России если упоминают, то как-то вскользь?

— Нет. Мне это неинтересно. Не думаю об этом. Да, читал новости. Пусть говорят. Это же просто слова, просто мнение. На самом деле нужно показывать себя на деле. Результат покажет, кто более достоен. Тут просто сказали, да и все.