Анна Нечаевская: "Счастлива, что чемпионат мира закончился"

Анна Нечаевская, занявшая 17-е место в женском марафоне на чемпионате мира в австрийском Зефельде, подвела итоги главного турнира года и субботней гонки.

– Было очень тяжело. Не очень понравилась работа лыж. До последнего не хотела их менять, так как не думала, что новые будут лучше. Сложно бежать по растаявшему снегу, который сильно бьет по ногам. Я счастлива, что все закончилось, что нам удалось пройти этот чемпионат.

– Какой результат сегодня был бы приемлемым?

– Тот, которому я была бы рада. Конечно, хотелось бы побороться за десятку, но так получилось, что в итоге 17-е место. В любом случае – спасибо нашему сервису, который работает дни и ночи напролет. Спасибо нашим докторам и тренерам – всем, кто нам здесь помогал. Также спасибо болельщикам.

– Удалось выполнить цели на этот чемпионат мира?

– Конечно, я очень рада медали. Она командная, но все равно это очень хорошо. Хотелось бы и в личном зачете быть немного повыше, но пока – что есть.

– На какие мысли наводит превосходство Йохауг?

– Это очень сильная соперница. К таким результатам, как у нее, надо стремиться. Она – огромная молодец. (Владимир Иванов)

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