Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» отреагировала на завоевание российской лыжницы Натальи Непряевой «Большого хрустального глобуса» сезона-2021/22.

«Сколько нас можно уже душить? И тут победа! Поздравляю Наташу, умница, героиня! Жалко, что у Большунова так не получилось. Надеюсь, что Сашу тоже удостоят награды. Он заслужил — он тоже лучший из лучших, как и Непряева. Как я рада, есть правда на этом свете, и она всегда побеждает зло и ненавистников!», — сказала Резцова «СЭ».

Непряева досрочно стала обладателем «Большого хрустального глобуса» по итогам марафонской гонки на этапе Кубка мира в норвежском Осло. Россиянка пропускала этот старт, но соперницы не смогли набрать необходимых очков, чтобы сохранить шансы на победу в общем зачете.