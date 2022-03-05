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Резцова — о Непряевой: «Есть правда на этом свете, и она всегда побеждает зло и ненавистников!»

Анфиса Резцова высказалась о победе Непряевой в общем зачете Кубка мира
Антон Иванов
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Владислав Флегонтов
Наталья Непряева.
Фото Global Look Press

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» отреагировала на завоевание российской лыжницы Натальи Непряевой «Большого хрустального глобуса» сезона-2021/22.

«Сколько нас можно уже душить? И тут победа! Поздравляю Наташу, умница, героиня! Жалко, что у Большунова так не получилось. Надеюсь, что Сашу тоже удостоят награды. Он заслужил — он тоже лучший из лучших, как и Непряева. Как я рада, есть правда на этом свете, и она всегда побеждает зло и ненавистников!», — сказала Резцова «СЭ».

Непряева досрочно стала обладателем «Большого хрустального глобуса» по итогам марафонской гонки на этапе Кубка мира в норвежском Осло. Россиянка пропускала этот старт, но соперницы не смогли набрать необходимых очков, чтобы сохранить шансы на победу в общем зачете.

Анфиса Резцова
Наталья Непряева
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