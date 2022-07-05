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Резцова: «В этом году даже к зиме нашим спортсменам будет сложно вернуться»

Анфиса Резцова отреагировала на решение FIS отстранить российских спортсменов на летний сезон
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение Совета Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований на летний сезон.

«На сегодняшний день это решение ожидаемо. Я не предполагала, что нам дадут свободу в будущем. Все остается перекрыто. Хотелось бы, чтобы к зиме все было более существенно. Это сложновато, но надежда никогда не умирает. Надеюсь, все это выровняется за четырехлетие, и мы будем выступать на международной арене. В этом году даже к зиме будет сложно вернуться», — сказала Резцова «СЭ».

В конце февраля FIS отстранила российских спортсменов от международных соревнований под своей эгидой.

Биатлон
Анфиса Резцова
Сноуборд
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