Резцова: «В этом году даже к зиме нашим спортсменам будет сложно вернуться»

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение Совета Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований на летний сезон.

«На сегодняшний день это решение ожидаемо. Я не предполагала, что нам дадут свободу в будущем. Все остается перекрыто. Хотелось бы, чтобы к зиме все было более существенно. Это сложновато, но надежда никогда не умирает. Надеюсь, все это выровняется за четырехлетие, и мы будем выступать на международной арене. В этом году даже к зиме будет сложно вернуться», — сказала Резцова «СЭ».

В конце февраля FIS отстранила российских спортсменов от международных соревнований под своей эгидой.