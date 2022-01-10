Резцова отреагировала на отмену этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Словении

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова прокомментировала отмену этапа Кубка мира в словенской Планице из-за коронавируса.

«Старты, конечно, нужны. Пара гонок точно бы пригодилась ребятам перед Олимпиадой. Выход один — проводить свои скоростные тренировки. Возможно, найти местные соревнования на месте сбора. Старты очень нужны.

Видимо, остается вариант только бегать между собой. Соревновательность необходима. До Олимпиады еще месяц. Это большой перерыв. Это проблема, которая может повлиять на результат", — приводит слова Резцовой «Чемпионат».

Этап Кубка мира в Планице (Словения) должен был пройти с 22 по 23 января. В составе сборной России там должны были выступить Сергей Устюгов, Наталья Непряева, Александр Большунов и другие лыжники.