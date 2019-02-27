Андрей Ларьков: "Трасса мягкая? Ее вообще не было - каша какая-то"

Россиянин Андрей Ларьков, занявший четвертое место в классической гонке с раздельным стартом на 15 км на чемпионате мира в австрийском Зефельде, прокомментировал свой обидный результат на очень сложной трассе.

- Обидно?

- Если честно об этом не думал. Прежде всего, хотел достойно выступить. Немного не хватило до призовых мест, но при наличии лидера в классике, считаю, выступил нормально.

- Вы по раскладке за Нисканеном шли?

- Передо мной был Саня Бессмертных. По Нисканену держался на последнем круге. Желание добавить было, но ноги уже не смогли.

- Мягкая трасса затруднила для вас гонку?

- Я бы не сказал, что она мягкая, ее вообще нет. Каша какая-то. У нас кроме Максимова все высокорослые, но, тем не менее, все в равных условиях. Я еще с ребятами не разговаривал об ощущениях от сегодняшней гонки, но судя по мне, начал гонку с одной скоростью, таки закончил. Ни добавить, ни убавить по трассе не получается из-за того, что проваливаешься.

- Женщины вчера бежали по трассе, которая была посыпана солью…

- Вчера солили у них? Я просто не знал. Накануне мы ходили кататься сразу после завершения женской гонки. Немного тверже была, чем сегодня. Вообще непринципиально. (Владимир Иванов)

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