Американка Диггинс стала победительницей «Тур де Ски», россиянка Ступак — вторая
Американка Джесси Диггинс стала победительницей общего зачета «Тур де Ски», заняв второе место в масс-старте в заключительной гонке многодневки. Россиянка Юлия Ступак финишировала сегодня четвертой и в общем зачете осталась второй, уступив лидеру 1 минуту и 24 секунды.
Третья в тотале — победительница заключительного масс-старта Эбба Андерссон. Четвертое место в итоговом зачете «Тура» заняла Татьяна Сорина, а еще одна россиянка, Наталья Непряева, — седьмая.
Согласно формату многодневки, в последний день девушки стартовали «в гору» вместе, их результаты были приплюсованы к суммарному времени предыдущих гонок.
Лыжные гонки
Валь-ди-Фьемме (Италия)
Кубок мира
«Тур де ски»
Женщины
Масс-старт, 10 км (С)
1. Эбба Андерссон (Швеция) — 36.45,6
2. Джессика Диггинс (США) — отставание 9,2
3. Дельфин Клодель (Франция) — 32,6
4. Юлия Ступак (Россия) — 40,0
5. Татьяна Сорина (Россия) — 1.04,3
6. Катерина Разимова (Чехия) — 1.17,4
Итоговый зачет «Тур де ски»
1. Джессика Диггинс (США) — 3:04.45,8
2. Юлия Ступак (Россия) — отставание 1,24,8
3. Эбба Андерссон (Швеция) — 2.00,8
4. Татьяна Сорина (Россия) — 2.58,1
5. Криста Пармакоски (Финляндия) — 3.23,0
6. Рози Бреннан (США) — 3.27,6
7. Наталья Непряева (Россия) — 3.28,5
12. Алиса Жамбалова (Россия) — 5.41,7
13. Яна Кирпиченко (Россия) — 6.15,9
22. Анна Нечаевская (Россия) — 9.51,4
28. Христина Мацокина (Россия) — 11.26,3
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