Американка Джесси Диггинс стала победительницей общего зачета «Тур де Ски», заняв второе место в масс-старте в заключительной гонке многодневки. Россиянка Юлия Ступак финишировала сегодня четвертой и в общем зачете осталась второй, уступив лидеру 1 минуту и 24 секунды.

Третья в тотале — победительница заключительного масс-старта Эбба Андерссон. Четвертое место в итоговом зачете «Тура» заняла Татьяна Сорина, а еще одна россиянка, Наталья Непряева, — седьмая.

Согласно формату многодневки, в последний день девушки стартовали «в гору» вместе, их результаты были приплюсованы к суммарному времени предыдущих гонок.

Лыжные гонки

Валь-ди-Фьемме (Италия)

Кубок мира

«Тур де ски»

Женщины

Масс-старт, 10 км (С)

1. Эбба Андерссон (Швеция) — 36.45,6

2. Джессика Диггинс (США) — отставание 9,2

3. Дельфин Клодель (Франция) — 32,6

4. Юлия Ступак (Россия) — 40,0

5. Татьяна Сорина (Россия) — 1.04,3

6. Катерина Разимова (Чехия) — 1.17,4

Итоговый зачет «Тур де ски»

1. Джессика Диггинс (США) — 3:04.45,8

2. Юлия Ступак (Россия) — отставание 1,24,8

3. Эбба Андерссон (Швеция) — 2.00,8

4. Татьяна Сорина (Россия) — 2.58,1

5. Криста Пармакоски (Финляндия) — 3.23,0

6. Рози Бреннан (США) — 3.27,6

7. Наталья Непряева (Россия) — 3.28,5

12. Алиса Жамбалова (Россия) — 5.41,7

13. Яна Кирпиченко (Россия) — 6.15,9

22. Анна Нечаевская (Россия) — 9.51,4

28. Христина Мацокина (Россия) — 11.26,3