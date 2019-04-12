Анастасия Седова: "Устюгов считает, что все ему должны"

Лыжница сборной России Анастасия Седова дала характеристику двукратному чемпиону мира Сергею Устюгову, назвав его самым капризным лыжником в группе Маркуса Крамера.

– Говорят, что самый капризный лыжник в группе Маркуса Крамера – Сергей Устюгов. Может на массаж не пойти, еще что-то подобное. Это так?

– Да, это так. Получается, он самый капризный. Сережа и сам об этом знает. У него свое мнение, свой взгляд на окружающий мир. Он считает, что ему все должны, а сам он будет делать так, как хочет. В какой-то мере это неправильно – вести себя подобным образом в такой большой команде. Ладно бы группа была из трех-четырех человек. А тут целая дюжина спортсменов смотрит на своего лидера, вожака группы.

– А он не хочет признавать своего лидерства?

– Он не хочет, чтобы его считали таким. Устюгову было бы намного проще, если бы от него все отстали и дали возможность делать то, что ему удобно. Он хочет вернуться в статус обыденного спортсмена, от которого не ждут бесконечных побед. Ему такие ожидания, понятное дело, не нравятся. Не исключено, что его результаты без такого груза за плечами могли быть и выше.

– У вас нет ощущения, что некоторые лыжники сборной России "зазвездились"?

– Тяжело сказать, но явных признаков у кого-то я не вижу. Все люди разные. У всех спортсменов в нашей команде тяжелые характеры. Простых людей нет как у мальчишек, так и у девчонок. Но не будь таких характеров, мы бы, скорее всего, и не добились нынешних результатов. (Андрей Шитихин)