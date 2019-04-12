Анастасия Седова: "Не согласна с Вяльбе, но вернусь к Крамеру"

Один из лидеров сборной России Анастасия Седова объяснила, почему президент ФЛГР и главный тренер команды Елена Вяльбе настояла на ее возвращении в группу Маркуса Крамера.

– Чем главный тренер объяснила столь жесткие требования?

– Тем, что у меня нет прогресса. Может, это громко прозвучит, но я с Еленой Валерьевной абсолютно не согласна. Каждый из нас имеет право на собственное мнение. Хорошо, если президент ФЛГР и главный тренер настаивает на моем присутствии в команде, если ей так спокойнее, я буду в команде. Но останусь при своем – с папой мне было бы лучше, в следующем сезоне прирост результатов был бы еще заметнее. Я уверена в этом.

Напомним, что в прошлом сезоне 24-летняя Седова тренировалась под руководством отца – Николая Седова. Она заняла 12-е место в общем зачете Кубка мира, четырежды попав на подиум на отдельных этапах, а в составе эстафетной команды выиграла бронзу ЧМ-2019. (Андрей Шитихин)