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Американка Диггинс выиграла гонку преследования на «Тур де Ски», Ступак — пятая

17:52
Джессика Диггинс. Фото Instagram
Джессика Диггинс. Фото Instagram
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В швейцарском Валь-Мюстаире прошла женская гонка преследования в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски».

Победу одержала представительница США Джессика Диггинс. Второй результат показала ее соотечественница Рози Бреннан. Бронзу завоевала шведка Фрида Карлссон.

Россиянка Юлия Ступак пришла к финишу пятой.

Лыжные гонки

Валь-Мюстаир (Швейцария)

Кубок мира

«Тур де ски»

Женщины

Гонка преследования, 10 км (С)

1. Джессика Диггинс (США) — 26.54,1

2. Рози Бреннан (США) — отставание 5,6

3. Фрида Карлссон (Швеция) — 10,7

4. Анамария Лампич (Словения) — 57,9

5. Юлия Ступак (Россия) — 59,4

6. Линн Сван (Швеция) — 1.12,9

7. Татьяна Сорина (Россия) — 1.15,5

11. Наталья Непряева (Россия) — 1,34,6

14. Алиса Жамбалова (Россия) — 2.07,1

15. Яна Кирпиченко (Россия) — 2.07,6

28. Анна Нечаевская (Россия) — 3.45,5

30. Кристина Мацокина (Россия) — 4.10,5

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