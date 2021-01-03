Американка Диггинс выиграла гонку преследования на «Тур де Ски», Ступак — пятая
В швейцарском Валь-Мюстаире прошла женская гонка преследования в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски».
Победу одержала представительница США Джессика Диггинс. Второй результат показала ее соотечественница Рози Бреннан. Бронзу завоевала шведка Фрида Карлссон.
Россиянка Юлия Ступак пришла к финишу пятой.
Лыжные гонки
Валь-Мюстаир (Швейцария)
Кубок мира
«Тур де ски»
Женщины
Гонка преследования, 10 км (С)
1. Джессика Диггинс (США) — 26.54,1
2. Рози Бреннан (США) — отставание 5,6
3. Фрида Карлссон (Швеция) — 10,7
4. Анамария Лампич (Словения) — 57,9
5. Юлия Ступак (Россия) — 59,4
6. Линн Сван (Швеция) — 1.12,9
7. Татьяна Сорина (Россия) — 1.15,5
11. Наталья Непряева (Россия) — 1,34,6
14. Алиса Жамбалова (Россия) — 2.07,1
15. Яна Кирпиченко (Россия) — 2.07,6
28. Анна Нечаевская (Россия) — 3.45,5
30. Кристина Мацокина (Россия) — 4.10,5
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю