Алыпов - о Большунове: "Думаю, в большей степени ему недостает опыта. Парень он очень сильный, талантливый, и все еще впереди"

Призер Олимпийских игр Иван Алыпов высказался в адрес своего соотечественника Александра Большунова. 22-летний спортсмен завоевал четыре серебра на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходил в австрийском Зефельде.

– Четвертое на этом турнире серебро Александра Большунова, на этот раз в марафоне – это повод для радости или огорчения?

– Медаль не может не радовать, но очевидно, что Саше совсем чуть-чуть каждый раз не хватает до золота, – приводит портал Team Russia слова Алыпова. – Я думаю, в большей степени ему недостает опыта. Парень он очень сильный, талантливый, и все еще впереди.

– Было ошибкой отпускать в отрыв норвежца Холунна, который ускорился аж за 30 км до финиша?

– Конечно, когда норвежец пошел в отрыв, нужно было изначально его не отпускать. Это же не румын и не китаец, понятно, что такие ребята, как норвежцы или шведы, если уж пошли вперед, то доедут до финиша.

– Почему тогда группа еще на середине дистанции не предприняла даже попытки догнать Холунна?

– Никто не захотел в одиночку догонять отрыв. Все ждали, у кого не выдержат нервы и кто первым рванет за Холунном. Но никто не пошел, а норвежцы тормозили группу. Наши ребята, кстати, тоже помогали Большунову, когда он пошел в погоню, и максимально не давали никому выходить вперед. Гонка вообще получилась очень интересной и классной.

– Вас не удивило, что норвежцы работали именно на Холунна, в то время как фаворитами у них считались совсем другие спортсмены?

– Конечно. Я больше ставил на Рете или Сундбю. Про Холунна я услышал, только когда его отпустили в отрыв.

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