Алиса Жамбалова: "С Йохауг можно бороться, и Карлссон это показала"

Россиянка Алиса Жамбалова, занявшая 21-е место в гонке на 10 км на чемпионате мира, сказала, что довольна результатом и порадовалась за серебряного призера Фриду Карлссон.

- Самочувствие вчера было получше, сегодня разминалась и подумала: "Как же было вчера хорошо", - сказала Жамбалова. - Чуть-чуть по дням не совпало. Но все равно довольна результатом, выложилась полностью.

- На первом километре вы проиграли сразу 30 секунд, а потом, в принципе, держали темп.

- Это у меня такой старый гоночный расклад, мне и тренеры об этом говорят, что проигрываю на первых двух-трех километрах. Сегодня сделал все как просили на разминке, но этого оказалось недостаточно. Что ж, буду дальше искать методы.

- Вам уже что-то говорили по поводу участия в эстафете?

- Понятно, что результаты этой гонки будут учитываться. Но все будет решаться сегодня вечером на тренерском совете.

- Не удивило, что Фрида Карлссон всего 12 секунд проиграла Терезе Йохауг?

- Вообще, думала, что Йохауг "привезет" всем намного больше. Но хорошо, что с ней можно бороться и Карлссон сегодня это показала. (Владимир Иванов)

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