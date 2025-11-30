Пеклецова о победе в Кировске: «Обрадовалась, когда пошел свежий снег, потому что понимала, что у меня будет преимущество»

Алина Пеклецова, выигравшая женскую гонку 10 км классикой с раздельным стартом на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске, прокомментировала для «СЭ» свою победу и погодные условия, которые в воскресенье стали очень тяжелыми.

— Когда утром ты проснулась, увидела погоду, что было в голове?

— Утром погода немножко была другая, было очень сыро, мне кажется, ночью даже прошло что-то вроде дождя, такого свежего снега еще не было, он начался буквально минут за сорок до старта. Я, наверное, больше обрадовалась, когда пошел свежий снег, потому что понимала, что у меня будет преимущество в такую погоду.

— В какой момент ты окончательно определилась — зеро или клястер?

— Где-то за три-пять минут до старта. Еще на старте стояло две пары лыж и решали уже буквально по ходу. Сначала не могли определиться. На разминке, пока не начался снег, лучше все-таки работала мазь. Хотела бежать на ней, но стали анализировать, как бегут девочки на мази и на зеро, посмотрели по их первым отсечкам и поняли, что те, кто стартовал на зеро, бегут лучше И поэтому приняли такое решение.

— Когда ты поняла, что это был правильный выбор? Первый круг, первые километры, все стало ясно?

— Ну нет. Не скажу, что сразу было понятно. Держания на первом круге все-таки немножко не хватало, потому что еще было достаточно скользко, но уже потом в конце круга почувствовала, что со спуска и на равнине лыжи работают очень хорошо, прекрасно — никакого подлипа не было, понравилось хорошее скольжение понравилось. Тогда поняла, что было не зря.

— Сильный ветер, были порывы. Ты девушка достаточно легкая, тебя останавливало?

— На самом деле, когда на разминке каталась, да, чувствовала, что был сильный ветер. Но за всю гонку не поймала, наверное, ни одного встречного порыва, поэтому не помешало никак.

— Когда в Тюмень?

— Через три часа, вылетаем из Мурманска.