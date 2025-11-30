Лыжи
Олимпиада Кубок мира Чемпионат мира Кубок России Чемпионат России
Новости
Уведомления
Главная
Лыжные гонки

30 ноября 2025, 14:20

Пеклецова о победе в Кировске: «Обрадовалась, когда пошел свежий снег, потому что понимала, что у меня будет преимущество»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Алина Пеклецова, выигравшая женскую гонку 10 км классикой с раздельным стартом на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске, прокомментировала для «СЭ» свою победу и погодные условия, которые в воскресенье стали очень тяжелыми.

— Когда утром ты проснулась, увидела погоду, что было в голове?

— Утром погода немножко была другая, было очень сыро, мне кажется, ночью даже прошло что-то вроде дождя, такого свежего снега еще не было, он начался буквально минут за сорок до старта. Я, наверное, больше обрадовалась, когда пошел свежий снег, потому что понимала, что у меня будет преимущество в такую погоду.

— В какой момент ты окончательно определилась — зеро или клястер?

— Где-то за три-пять минут до старта. Еще на старте стояло две пары лыж и решали уже буквально по ходу. Сначала не могли определиться. На разминке, пока не начался снег, лучше все-таки работала мазь. Хотела бежать на ней, но стали анализировать, как бегут девочки на мази и на зеро, посмотрели по их первым отсечкам и поняли, что те, кто стартовал на зеро, бегут лучше И поэтому приняли такое решение.

— Когда ты поняла, что это был правильный выбор? Первый круг, первые километры, все стало ясно?

— Ну нет. Не скажу, что сразу было понятно. Держания на первом круге все-таки немножко не хватало, потому что еще было достаточно скользко, но уже потом в конце круга почувствовала, что со спуска и на равнине лыжи работают очень хорошо, прекрасно — никакого подлипа не было, понравилось хорошее скольжение понравилось. Тогда поняла, что было не зря.

— Сильный ветер, были порывы. Ты девушка достаточно легкая, тебя останавливало?

— На самом деле, когда на разминке каталась, да, чувствовала, что был сильный ветер. Но за всю гонку не поймала, наверное, ни одного встречного порыва, поэтому не помешало никак.

— Когда в Тюмень?

— Через три часа, вылетаем из Мурманска.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Алина Пеклецова
Читайте также
В Польше потребовали от Киева отказаться от идеологии Бандеры для членства в ЕС
Три удаления в матче открытия, аресты в Мексике, флаг России на стадионе во время церемонии, волевая победа Кореи. Что происходило на ЧМ-2026 в ночь с 11 на 12 июня 
Президент ЦСКА Ватутин подвел итоги сезона после третьего подряд чемпионства
Директора компании-перевозчика арестовали после ДТП в Екатеринбурге
В Башкирии погиб 21-летний хоккеист «Норильска» Егор Ядыкин
В Петербурге началось прощание с артисткой Людмилой Чурсиной
Популярное видео
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: Драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: Драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бакуров — об инциденте с Большуновым: «Я не жду извинений, ситуацию они не изменят»

Ступак о планах на сезон: «Даже если это будет заключительный год моей карьеры, продолжу получать удовольствие»
Новости
RSS RSS
Все новости