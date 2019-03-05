Алексей Полторанин: "Был соблазн применить допинг на чемпионате мира, но я этого не сделал"

Казахстанский лыжник Алекcей Полторанин рассказал, что не применял допинг на чемпионате мира в Зефельде. Спортсмен оказался среди тех, кого австрийская полиция задержала по подозрению в применении кровяного допинга.

– Никогда в жизни я не принимал допинг, – цитирует Informburo.kz Полторанина. – На чемпионате мира единственный раз, когда у меня был соблазн использовать запрещенный метод, но, слава богу, этого не произошло, чему я очень рад. Я хотел принести победу нашей стране и порадовать болельщиков. Я сожалею о случившемся и приношу извинения всем спортсменам, любителям спорта, руководству страны и народу.