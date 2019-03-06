Алексей Полторанин: "Анализы показывают, что я не принимал запрещенные препараты"

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира-2013 по лыжным гонкам Алексей Полторанин заявил, что не принимал запрещенные препараты. 31-летний казахстанский спортсмен был задержан австрийской полицией на чемпионате мира в Зефельде по подозрению в использовании кровяного допинга.

- Я не переливал кровь, - приводит слова Полторанина bnews.kz. - Полицейский участок в Австрии? Я находился в одиночной камере в холодном подвале, с минимумом удобств. В тот момент я думал, что отдам что угодно, лишь бы выйти на свободу и вернуться к семье.

Сейчас я пытаюсь восстановиться от психологической травмы, полученной в тюрьме. Все анализы, которые я сдавал, показывают, что я не принимал запрещенные препараты. Я думал о запрещенном методе, но не применил. Меня вовремя остановили, я раскаиваюсь за свои мысли и прошу прощения.

Напомним, на чемпионате мира в Зефельде был проведен антидопинговый рейд, в ходе которого полиция задержала пять лыжников: австрийцев Доминика Бальдауфа и Хауке, эстонцев Андруса Веерпалу и Карела Таммъярва, а также Полторанина. Они обвиняются в использовании кровяного допинга. Все эти спортсмены пользовались услугами немецкого доктора Марка Шмидта.

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