Алексей Червоткин – чемпион России в скиатлоне

На чемпионате России по лыжным гонкам в Кононовском (Архангельская область) состоялся мужской скиатлон. Победу в гонке одержал Алексей Червоткин.

23-летний спортсмен преодолел дистанцию 30 километров за 1.12.15.2.

Второе место занял Максим Вылегжанин, уступив победителю +0.1 секунды. Тройку замкнул Андрей Мельниченко.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 29 марта по 7 апреля.

Кононовская

Чемпионат России

Мужчины

Скиатлон

15+15 км

1. Алексей Червоткин – 1:12.15,2

2. Максим Вылегжанин – отставание 0,1

3. Андрей Мельниченко – 0,2

4. Иван Якимушкин – 0,2

5. Денис Спицов – 4,5

6. Артём Мальцев – 12,8

7. Иван Кириллов – 12,8

8. Андрей Парфёнов – 13,3

9. Алексей Виценко – 13,3

10. Алесей Шемякин – 13,3