14:16 | Лыжные гонки

Алексей Червоткин – чемпион России в скиатлоне

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На чемпионате России по лыжным гонкам в Кононовском (Архангельская область) состоялся мужской скиатлон. Победу в гонке одержал Алексей Червоткин.

23-летний спортсмен преодолел дистанцию 30 километров за 1.12.15.2.

Второе место занял Максим Вылегжанин, уступив победителю +0.1 секунды. Тройку замкнул Андрей Мельниченко.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 29 марта по 7 апреля.

Кононовская

Чемпионат России

Мужчины

Скиатлон

15+15 км

1. Алексей Червоткин – 1:12.15,2
2. Максим Вылегжанин – отставание 0,1
3. Андрей Мельниченко – 0,2
4. Иван Якимушкин   0,2
5. Денис Спицов  4,5
6. Артём Мальцев  12,8
7. Иван Кириллов  12,8
8. Андрей Парфёнов  13,3
9. Алексей Виценко  13,3
10. Алесей Шемякин  13,3

 

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