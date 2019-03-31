Алексей Червоткин – чемпион России в скиатлоне

На чемпионате России по лыжным гонкам в Кононовском (Архангельская область) состоялся мужской скиатлон. Победу в гонке одержал Алексей Червоткин.
23-летний спортсмен преодолел дистанцию 30 километров за 1.12.15.2.
Второе место занял Максим Вылегжанин, уступив победителю +0.1 секунды. Тройку замкнул Андрей Мельниченко.
Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 29 марта по 7 апреля.
Кононовская
Чемпионат России
Мужчины
Скиатлон
15+15 км
1. Алексей Червоткин – 1:12.15,2
2. Максим Вылегжанин – отставание 0,1
3. Андрей Мельниченко – 0,2
4. Иван Якимушкин – 0,2
5. Денис Спицов – 4,5
6. Артём Мальцев – 12,8
7. Иван Кириллов – 12,8
8. Андрей Парфёнов – 13,3
9. Алексей Виценко – 13,3
10. Алесей Шемякин – 13,3
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