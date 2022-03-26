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Сегодня, 14:15

Терентьев стал чемпионом России в спринте, опередив Большунова на 0,4 секунды

Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Терентьев.
Фото ФЛГР

Александр Терентьев завоевал золото в спринте свободным стилем на чемпионате России в Сыктывкаре.

В финальном забеге спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты и 27,9 секунды. 22-летний лыжник впервые в карьере стал чемпионом страны.

Вторым финишировал Александр Большунов, проигравший Терентьеву 0,4 секунды. Бронза — у Дениса Филимонова, уступившего победителю 0,5 секунды.

Четвертое место занял Федор Назаров, пятым стал Сергей Забалуев, Иван Якимушкин — на шестой строчке.

Ранее у женщин чемпионкой России в спринте стала Наталья Непряева.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Александр Терентьев
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